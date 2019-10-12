Sigara içen ailesini yakacak

Balkonda sigara içilmesinin yasaklandığı Rusya’da yeni bir yasa gündemde. Tasarı kabul edilirse, bundan sonra reşit olmadığı halde sigara içenlerin ebeveynine ceza kesilecek.

VASiLER DE SORUMLU OLACAK

Rusya’da 1 Ekim’de yürürlüğe giren yeni kanunla, artık otel, apartman ve pansiyonların balkonlarında sigara içmek ve mangal yapmak yasaklanmıştı. Uymayanlara 1.000 ruble (yaklaşık 283 TL) para cezası kesilmesine karar verilmişti. Tepki çeken uygulamanın ardından, yeni bir yasa tasarısı daha gündeme geldi. Buna göre, reşit olmadığı halde sigara içenlerden, ebeveyni ya da yasal vasileri sorumlu tutulacak.

2021'DEN iTiBAREN UYGULANACAK

Uygulama, İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu tarafından bu ay sonuna kadar Adalet Bakanlığı’na sunulacak. Eğer kabul edilirse, 2021 yılı itibarıyla yeni yasa yürürlüğe girecek. Altı ay önce Rusya’ya bağlı olan Udmurtya Cumhuriyeti de benzer bir yasak getirmiş, sigara içen çocukların ebeveyninin, 3 bin rubleye (275 lira) kadar para cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.