Sidney susuz kalabilir

YÜZDE 44’E GERİLEDİ

8 Kasım'da, Yeni Güney Galler’de başlayan ve ardından Queensland’la Güney Avustralya eyaletlerine yayılan yangınlar, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen haftalardır söndürülemiyor. Ülke genelinde 4 milyon hektar alan (9,9 milyon dönüm) küle dönerken, yangınlar şimdi de su kaynaklarını tehdit etmeye başladı. Su Toplama İdaresi, ülkenin ekonomik açıdan merkezi sayılan Sidney'in, yaklaşık yüzde 80'ine su sağlayan Warragamba Barajı’nda, doluluk oranının yüzde 44'e gerilediğini açıkladı.

BÜYÜK KRİZ KAPIDA

Avustralyalı yetkililer, su havzalarını, pompa istasyonlarını ve diğer altyapıları kaynaklarını; ülkenin en büyük şehri olan Sidney'i çevreleyen yoğun orman yangınlarından korumaya odaklandıklarını söyledi. Şehrin bağlı olduğu Yeni Güney Galler Eyaleti hükümetinin sözcüsü de, “Alevler, Warragamba için potansiyel bir tehditti. Korkularımız yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor. Yangınlar söndürülemezse büyük bir kriz kapıda. Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor. İşimiz zorlaşabilir” ifadelerini kullandı.