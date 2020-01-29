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29 Ocak 2020 Çarşamba 11:04:26 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 11:06:04

Siachen: Üçüncü Kutup

İngilizce YouTube hesabında yayımlanan, "Siaçin: Üçüncü Kutup (Siachen: Third Pole)" başlıklı belgesel filmde, AA ekibinin Eylül 2019'da Pakistan ordusunun bölgedeki kamplarına yaptıkları ziyaretlerdeki izlenimleri ile bölgedeki askeri gerilimin arka planına dair bilgiler yer aldı.

Belgeselde, AA ekibinin Pakistan ordusunun, Siaçin'in Pakistan kontrolündeki Baltoro Buzulu bölgesindeki Uluslararası Dağ Yürüyüşü ve İrtifa Keşif Kampı, Concordia Keşif Noktası ve diğer sektörlerde çektiği görüntülere yer verildi.

Bölgede çekim yapan ilk uluslararası basın kuruluşu olan AA, zorlu doğa koşullarında görev yapan askerleri görüntüledi.

Antartika'nın ardından dünyanın en büyük buzullarına ev sahipliği yapan bölgede yer alan 76 kilometre uzunluğundaki Siachen Buzulu, Pakistan ile Hindistan arasında egemenlik mücadelesine sahne oluyor.

Her iki ülke orduları, kendi sınırlarına yakın bölgelerde keşif ve devriye faaliyeti yaparak bölgedeki egemenlik iddiasını desteklemeye çalışıyor. 1984'ten bu yana süren cepheleşmede askerler, hasımlarından çok, zorlu iklim ve doğa koşullarıyla mücadele ediyor.

Buz üzerinde egemenlik mücadelesi

Askeri cepheleşmenin sebeplerinin ele alındığı belgeselde, Hindistan ve Pakistan ordusundan emekli generallerin görüşlerine yer verildi.

İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıktan sonra savaş içine giren Hindistan ve Pakistan'ın 1948 yılında ateşkes sınırı, BM gözetimindeki Cammu Keşmir bölgesinde çizildi. Siaçin Buzulu da, her iki tarafın kontrolünde olmayan bir bölge olarak kaldı.

Hindistan ordusu, 1984 yılında "Meghdoot (Bulut Habercisi) Operasyonu" ile bölgeye asker çıkardı. Pakistan ordusu da, Hindistan'ın çıkarmasına "Ebabil Operasyonu" ile karşılık vererek buzulun batısındaki yüksek noktaları ele geçirdi.

İki ülke orduları, 2003'te ateşkes ilan edilmesine rağmen halen bölgedeki varlığını sürdürüyor.

Asıl düşman iklim ve doğa şartları

Yıllardır süren cepheleşmede askerler, hasımlarından çok, zorlu iklim ve doğa koşullarıyla mücadele ediyor.

Sıcaklığın sıfırın altında 50 dereceye kadar düşebildiği, metrekareye düşen kar miktarının 10 metreyi bulduğu, bu sebeple "üçüncü kutup" olarak anılan bölgede askeri zaiyatların büyük çoğunluğu, çatışmalardan değil çığ düşmesi, donma ve buz yarıklarına düşme gibi sebeplerden kaynaklanıyor.

Pakistan ve Hindistan'ın 35 yıldaki toplam 2 bin 500 can kaybının yüzde 70'inin zorlu iklim ve doğa koşullarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Su kaynaklarının kontrolü en önemli sebep

Belgeselde görüşüne başvurulan askeri uzmanlar, bölgedeki egemenlik mücadelesinin temelinde, su kaynaklarını kontrol etme amacının yattığına dikkati çekiyor. Bölgenin Pakistan'ı besleyen su kaynaklarının merkezinde olduğuna dikkati çeken kaynaklar, buzulun Hindistan'ın kontrolüne geçmesinin, kuraklık sorunuyla mücadele eden Pakistan'ı zora sokacağını vurguluyor.

(AA)

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