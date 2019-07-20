’HER ŞEYİN SAHİBİ TANRI’ DEDİLER

Duruşmada her şeyin sahibinin Tanrı olduğunu belirten Fanny Alida, “Avustralya hükümetine sadakat göstermek Tanrı’ya karşı gelmektir ve bu da İncil’de yasaktır. Vergi ödemeye zorlanmaları insanların Tanrı'ya sadakatini zayıflatıyor” diyerek kendini savundu. Yargıç Stephen Holt ise kardeşlere, “Hz. İsa 'Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya' diyerek müritlerinden Sezar'a vergi ödemelerini istiyor” diyerek karşılık verdi. Karara bağlanan duruşmada, Beerepoot kardeşlere 2 milyon Avustralya doları (8 milyon lira) ceza kesildi.