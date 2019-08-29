Sevdiği dizi yayından kaldırılınca açlık grevine başladı

Twitter’da ”#savetheOA” (OA’ya sahip çık) hashtagi ile sosyal medya kampanyası başlatan grup, reklam panolarında eylem duyurusu yapmak için bir günde 5 bin dolar (29 bin 200 lira) yardım topladı. Netflix’in ABD’nin Los Angeles kentindeki genel merkezinin önünde eyleme başlayan grup, ayrıca, change.org üzerinden 80 bin imzaya ulaştı.

Dizi sevdasını ‘iyice abartarak’ açlık grevi yapan bile var! Pazartesiden beri açlık grevi yapan Emperial Young (35) şunları söyledi: ”Açlık grevinin abartılı bir hareket olduğunu söyleyenler var. Ancak grevle asıl beni doyuran şeyin bu dizi olduğunu ve yemekten daha önemli olduğunu göstermek istiyorum.”

Young, dizinin yeni sezonu onay alıncaya kadar açlık grevine devam edeceğini belirterek kararlığını ifade ederken gösterilere katılan Mandy Paris ise dizinin depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk gibi rahatsızlıklar üzerinde iyileştirici etkisi olduğunu söyledi.