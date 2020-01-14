14 Ocak 2020 Salı 18:19:48 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 18:20:23
Serrac ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield ile bir araya geldi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Serrac ve Satterfield, bugün İstanbul'da iki ülkenin ortak çıkarlarının görüşüldüğü bir toplantı yaptı.
AA
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