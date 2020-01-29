Senatodaki azil yargılamasında 16 saatlik soru-cevap maratonu başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik Senatoda devam eden yargılama sürecinde 16 saat sürecek soru-cevap bölümü, yeni tanıkların çağrılıp çağrılmaması konusu etrafında başladı.

ABD Senatosunda devam eden Trump'ın yargılanma sürecinde, iddia ve savunma makamlarının 3'er gün süren açılış sunumlarının ardından yeni bir aşamaya geçildi.

Senatörlerin toplam 16 saat boyunca iddia ve savunma makamlarına sorularını yöneltme imkanı bulacakları soru-cevap bölümü, yerel saatle 13.00'te başladı. Soru-cevap bölümü iki günde 8'er saat üzerinden gerçekleştirilecek.

Yeni tanıkların çağrılıp çağrılmayacağı konusu ilk bölüme damgasını vururken, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yakında piyasaya çıkacak kitabında yer aldığı iddia edilen Ukrayna bölümü, tartışmaların odağına yerleşti.

Demokrat senatörler ve savcı vekiller, Bolton'ın Senatodaki duruşmalara tanık olarak çağrılması gerektiği konusunda mutabık iken, Trump'ın avukatları ise söz konusu adımın gereksiz olduğu görüşünü savunuyor.

New York Times gazetesi, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın yeni çıkacak kitabında, Trump'ın siyasi rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik soruşturma açılana kadar Ukrayna'ya askeri yardımı dondurmayı istediğini yazdığını iddia etmiş, Trump ise iddiayı yalanlamıştı.

TRUMP YÖNELİK AZİL SÜRECİ



Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

AA