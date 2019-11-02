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02 Kasım 2019 Cumartesi 15:35:35 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 15:41:18

Senato liderinden yaptırım uyarısı: Türkiye müttefikimizdir

ABD Temsilciler Meclisi’nde Türkiye’yi hedef alan yaptırım tasarısının ardından Senato’nun etkin isimlerinden olan Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Türkiye’ye yönelik yaptırımlar konusunda itidal çağrısında bulundu. Senatör Mitch McConnell, "duygularla değil, ABD’nin çıkarları doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini" söyledi.

Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, ABD Kongresi’nin her iki kanadında Türkiye’ye yaptırım tasarılarının gündemde olduğu bir dönemde Senato kürsüsünden hem bu girişimler hem de Türkiye ve Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili açıklamalar yaptı.

"ÇIKAR GÖZETMELİYİZ"

Amerika’nın Sesi haber sitesine göre, Türkiye’nin stratejik öneme sahip bir NATO müttefiki olduğuna işaret eden Mitchell, ancak Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri müdahalesinin kaygı yarattığını belirtti. Mitchell, şöyle konuştu: “Türkiye’nin Suriye’deki yerel Kürt ortaklarımıza (terör örgütü PKK/YPG) verdiği zarardan dolayı kızgınız. Türkiye’nin müdahalesi ve Amerika’nın Suriye’deki güçlerini çekmesine olan muhalefetim hakkında ayrıntılı olarak konuşmuştum. Ancak, Türkiye’nin müdahalesinin yol açtığı zararı kontrol altına almaya, Ankara’yı Moskova’dan uzaklaştırmaya ve Erdoğan hükümetini hem içeride hem dışarıda daha iyi davranmaya teşvik etmeye çalışırken, duygularımızı değil stratejik çıkarlarımızı rehber almalıyız.”

Geniş kapsamlı bir yaptırım tasarısının gerçekten en uygun seçenek olup olmadığını özenle inceleyeceklerini söyleyen Senato Çoğunluk Lideri, “Yaptırımların nasıl bir spesifik etkiye sahip olacağı, Türkiye’nin bunlara nasıl yanıt vereceği, Rusya ve diğerlerinin Washington’la Ankara arasındaki artan gerilimden nasıl istifade edebileceği üzerinde iyi düşünmeliyiz” dedi.

"AMERİKA’YI NASIL ETKİLER"

McConnell, Avrupa ekonomisine sıkı biçimde entegre olan bir ekonomiyi hedef almadan önce, geniş kapsamlı yaptırımların küresel ekonomiye, Avrupalı ortaklara, Amerikalı işçiler ve istihdam üreticilerine ne gibi ekonomik etkilerinin olacağı konularında kafalarında daha net bir resim oluşması için çalışmaları gerektiğini söyledi. Senatör, “80 milyonluk bir demokrasiye karşı, İran ve Kuzey Kore’ye kullandığımız türden politika araçlarına başvurmadan önce, yaptırımların Türk halkı üzerinde yapacağı siyasi etkileri değerlendirmeliyiz” diye konuştu.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

Türkiye’ye olası yaptırım tasarısının yürürlüğe girebilmesi için ABD Kongresi’nin iki kanadından da benzer bir tasarının geçip ortak bir tasarıya dönüştürülüp Başkan Trump’ın onayına sunulması gerekiyor. Ancak Trump’ın Cumhuriyetçi Partisi’nin çoğunlukta olduğu Senato’da yaptırım tasarısı konusunda ortak bir irade oluşmuş değil. Senatör McConnell, olası bir tasarının oylanmasına karar vermede kritik isim olarak öne çıkıyor. Hâlihazırda Senato’da Türkiye’ye hafiften ağıra kadar yaptırım öngören en az dört yasa tasarısı bulunuyor. Mitchell, daha önce ABD Yönetimi’nin Türkiye’ye yönelik getirdiği yaptırımların amacına ulaştığını söylemişti.

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