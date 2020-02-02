Sen misin Çin'e giden! Neye uğradıklarını şaşırdılar
Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını sonrası alarma geçen ülkeler arasında en dikkat çekeni Endonezya oldu. Wuhan'dan geri getirilen ülke vatandaşlarının üzerine sağlık ekipleri tarafından dezenfektan sıvı sıkıldı. İşte o anlar...
Çin’in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler devam ediyor.
Tamamen karantina altına alınan Vuhan’dan kaçış devam ederken, kentte bulunan yabancılar, birer birer ülkelerine dönüyor.
YOLCULARA İLAÇLI SPREYLER SIKILDI
Salgın korkusu dünyayı sararken, son olarak Endonezya’dan gelen görüntüler, virüse karşı gösterilen endişeyi gözler önüne serdi.Sabah saatlerinde Çin'in Wuhan kentinden kalkan ve 238 Endonezyalıyı taşıyan Batik Havayolları'na ait uçak, ülkenin kuzeybatısında yer alan Batam Adası'ndaki Hang Nadim Havalimanı'na indi
UÇAK KARANTİNA ALTINDA
Uçaktan inenleri karşılayan sağlık ekipleri, yolcuları karantina altına almadan önce defenfektan sprey arındırması yaptı.
Yolcular, tazyikli sprey uygulamasına tutulduktan sonra önlem amaçlı karantina altına alındı.
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- Sen misin Çin'e giden! Neye uğradıklarını şaşırdılar
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