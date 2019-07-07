Selman'dan bağış almış

Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, iktidardaki Muhafazakâr Parti’nin liderliği ve başbakanlık koltuğu için Boris Johnson’la yarışıyor. Buzzfeed internet sitesinin haberine göre, İngiliz hükümetinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nezdindeki özel temsilcisi Ken Costa, Hunt'ın liderlik yarışı kampanyasına 10 bin sterlin (yaklaşık 70 bin TL) bağışta bulundu.

SELMAN’IN YAKIN ARKADAŞI

Costa'nın, Prens Selman'ın “yakın çalışma arkadaşı” ve İngiltere’yle Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde “en önemli role sahip kişi” olduğu belirtildi. Hunt'a yapılan bağışların, Costa'nın “KJ Costa Danışmanlık” adlı şirketinden geldiği ifade edildi.

PARAYI İADE ETMELİ

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin milletvekillerinden Lloyd Russell-Moyle yaptığı açıklamada, Hunt'a, Costa'dan aldığı parayı iade etmesi çağrısında bulundu. Muhafazakâr Parti’nin yeni liderinin ve ülkenin yeni başbakanının 23 Temmuz'da belirlenmesi öngörülüyor.

Harvard kontenjan vermeyecek

ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Harvard Üniversitesi’nin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından desteklenen öğrencilere ayrılan yaz okulu kontenjanını iptal ettiği bildirildi. Haberde, iptalin nedenine ilişkin bilgi verilmedi. Üniversite bünyesindeki Harvard Extension’la Selman’ın hayır kurumu MiSK arasında 2016'da imzalanan 5 yıl süreli anlaşma kapsamında, 800 kişilik yaz okulunda Suudi Arabistanlı öğrenciler için 100 kişilik kontenjan ayrılıyordu.