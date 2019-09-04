Selfie hayvanlara zarar veriyor

Konferansta, yaban hayvanlarıyla fotoğraf çektirme merakının bu hayvanlarda fiziksel ve duygusal strese neden olduğu, beslenme ve üreme alışkanlıklarının sekteye uğradığı ve hatta doğum oranlarını düşürdüğü uyarısı yapıldı. Dünya Hayvan Koruma örgütüne göre, 2014-2017 yılları arasında vahşi yaşam selfielerinin sayısında yüzde 292 artış görüldü.