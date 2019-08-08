08 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 01:41:53
Şekerli içeceklere obezite vergisi
Obeziteye savaş açan Romanya, şekerli içeceklere ek vergi getirileceğini duyurdu.
GELİRİ SAĞLIK VE EĞİTİME
Yetkililer, bu vergiyle şekerli içeceklerin tüketimi konusunda caydırıcı olmayı, ayrıca sağlık ve eğitim gibi alanlara yönlendirmek için kamu gelirlerini artırmayı amaçladıklarını açıkladı. 2019 yılının sonuna kadar 66 milyon euro elde edilmesi beklenirken, gelirin, eğitim ve sağlık alanında kullanılması planlanıyor.
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