Şekerli içeceklere obezite vergisi

GELİRİ SAĞLIK VE EĞİTİME

Yetkililer, bu vergiyle şekerli içeceklerin tüketimi konusunda caydırıcı olmayı, ayrıca sağlık ve eğitim gibi alanlara yönlendirmek için kamu gelirlerini artırmayı amaçladıklarını açıkladı. 2019 yılının sonuna kadar 66 milyon euro elde edilmesi beklenirken, gelirin, eğitim ve sağlık alanında kullanılması planlanıyor.