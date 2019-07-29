29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 02:09:27
Şehir katilini kimse fark etmedi
Avustralyalı uzay bilimciler şehir katili’ olarak da adlandırılan asteroid 2019 OK’nın Dünya’ya yaklaştığını fark etmediklerini açıkladı.
NÜKLEER SİLAH ETKİSİ YARATABİLİR
Melbourne’deki Monoash Üniversitesi’nden gökbilimci Michael Brown ise asteroidin birdenbire ortaya çıktığını belirterek, “Sinsice ve hızlı yaklaşmış” dedi. Araştırmacılar, 2019 OK’nın Dünya’ya çarpmasının etkilerinin yıkıcı olacağını, nükleer silah gibi patlayarak bir şehri yok edebileceğini söyledi.
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