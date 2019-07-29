Şehir katilini kimse fark etmedi

NÜKLEER SİLAH ETKİSİ YARATABİLİR

Melbourne’deki Monoash Üniversitesi’nden gökbilimci Michael Brown ise asteroidin birdenbire ortaya çıktığını belirterek, “Sinsice ve hızlı yaklaşmış” dedi. Araştırmacılar, 2019 OK’nın Dünya’ya çarpmasının etkilerinin yıkıcı olacağını, nükleer silah gibi patlayarak bir şehri yok edebileceğini söyledi.