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23 Ocak 2020 Perşembe 08:46:55 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 08:48:34

Şehir karantinaya alındı! Virüs sınırları aştı dünyaya yayılıyor

Son dakika haberi: Çin'in Vuhan kentinde yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılacak, toplu ulaşım askıya alınacak. Virüs şu ana kadar 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Çin’de ortaya çıkan gizemli virüs çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken Çin'de yayılmaya devam eden ölümcül virüs için önlemler alarm seviyesine çıkarıldı. Virüsün saptandığı Wuhan kentine giriş çıkışlar kapatılarak şehir karantina altına alındı.

BBC'de yer alan habere göre, yetkililer, yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip şehirdeki vatandaşlara, kentten ayrılmamaları uyarısında bulunarak, havaalanı ve tren istasyonlarının giden yolculara kapalı olacağını bildirdi. 

Yetkililer, otobüs, metro, feribot ve uzun mesafeli toplu ulaşımın yarın yerel saatle 10.00'dan itibaren askıya alınacağını duyurdu. 

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini hatırlatan yetkililer, vatandaşlardan, kalabalık ortamlardan ve halka açık toplantılardan kaçınmaları çağrısında bulunmuştu.

Henüz aşısı veya ilacı bulunmayan "nCoV"un salgına dönüşmesi halkta tedirginliği artırıyor.

VUHAN'DAN GELEN YOLCULARA SEYAHAT YASAĞI

Öte yandan Tayvan, yeni koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'dan ülkeye seyahatleri yasaklamıştı. 

Tayvan'ın Ana Kara İşleri Konseyinden yapılan açıklamada, seyahat yasağının, Vuhan'dan bireysel ve grup seyahatlerini kapsadığı, iş ve tatil seyahatleri için de geçerli olduğu bildirilmişti.

VİRÜS, SEYAHAT EDEN YOLCULAR ARACILIĞIYLA ÇİN SINIRLARINI DA AŞTI

Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamıştı.

Virüsün bulaştığı kişilere temas eden 2 bin 197 kişiden 1394'ü müşahede altına alınmıştı. 

Vuhan kentinden ülkenin diğer eyalet ve kentlerine gidenler aracılığıyla yayılan virüsün, başta "bulaşıcı olmadığı" açıklaması yapılsa da bundan etkilenen ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla Çin hükümeti virüsün bulaşıcı özelliğinin kesin olduğunu bildirmişti.

Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla ülke sınırlarını da aşmıştı. Çin ana karası dışında Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya, Tayland, Avustralya ve ABD'de de virüs tespit edilen kişiler tedavi altına alınmıştı.

VUHAN VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. 

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.

İLK ÖLÜM OLAYI 9 OCAK'TA

Çin'in Wuhan kentinde yıl başından bu yana 41 kişide görülen yeni bir Corona virüsünün neden olduğu zatürreden ilk ölüm, 9 Ocak'ta yaşanmıştı. Bugüne kadar 17 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

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