Schumi uyandı

NET BİLGİ ALINAMAMIŞTI

2013 yılında geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan ve bu tarihten itibaren yoğun bakımda tedavi gören Michael Schumacher’den müjde geldi. Pazartesi günü kök hücre tedavisi için Paris’teki bir hastaneye kaldırılan efsane pilotun bakımından sorumlu olan bir hemşire, “Schumacher’in uyanık olduğunu ve bilincinin yerine geldiğini garanti verebilirim” dedi. İngiliz basını da efsane ismin taburcu edileceğini iddia etti. Kaza geçirdiği günden bu yana sporcunun sağlık durumu hakkında net bilgiler almak mümkün olmadı.

Schumi, 2013 yılında Fransız Alpleri’nde kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle komaya girmişti.