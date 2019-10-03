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03 Ekim 2019 Perşembe 01:09:09 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 01:10:17

Schiff'in Trump'le ilgili suçlamaları önceden bildiği iddiası

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Schiff'in, Başkan Trump'ın Ukrayna lideriyle yaptığı görüşmeye dair muhbirin suçlamalarını, kendisine şikayet mektubu gelmeden önce bildiği iddia edildi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff'in, Beyaz Saray'daki CIA görevlisinin Başkan Donald Trump'ın Ukrayna görüşmesiyle ilgili rahatsızlığını, söz konusu muhbirin şikayet mektubundan önce bildiği iddia edildi.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin yayımladığı eski ve mevcut üst düzey yetkililere dayandırılan haberde, Schiff'in, Trump'ın Ukrayna görüşmesiyle ilgili suçlamaları önceden bildiği ileri sürüldü.

Haberde, Schiff'in söz konusu görüşmenin detaylarını önceden bildiği için Trump'a yönelik suçlamaları bu denli net bir şekilde dile getirdiği ve ilgili konuşmanın dökümünü kamuoyuyla paylaştığı iddiasına yer verildi.

Schiff'in ofisi ise daha önce de birçok muhbirin benzer durumlarda "danışma" amacıyla kendi komitelerine geldiğini ve bu durumun normal olduğunu açıkladı.

"SCHİFF, MUHBİRİN MEKTUBUNA YARDIM ETMİŞ OLABİLİR"

Öte yandan Trump ise Schiff'in söz konusu görüşmeye ilişkin birtakım bilgileri muhbirle görüşerek önceden temin ettiğini, hatta muhbirin şikayet mektubunun yazımına yardım etmiş olabileceğini iddia etmişti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, Schiff'in Ukrayna görüşmesi hakkındaki suçlamayı önceden bilmesini, "muhbirle Demokratların iş birliği yapmasının delili" olarak tanımlamıştı.

Basın toplantısında NYT'nin haberini kullanan Trump, "Bu rapor hakkında, Schiff'in daha önce bilgi sahibi olmasının bir skandal olduğunu düşünüyorum. Bir adım daha ileri gidiyorum ve Schiff'in bu raporun yazılmasına yardımcı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

AA

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