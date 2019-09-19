Savaşçı fenomenler

MODELLİK YAPIYORLAR

Jayde ve Marcus White, ikiz bebek beklediğini öğrendiklerinde çok mutlu oldular. Ancak genç çiftin dünyası doktorların verdiği haberle karardı. İkizler, aynı dolaşım sistemine sahipti ve anne karnında zor bir operasyon geçirmeleri gerekiyordu. Doktorlar miniklere yüzde 10 yaşama şansı verdi. Ancak 33 haftalık dünyaya gelen Rocco ve Jenson, hayata sıkı sıkıya tutundu.

Sevimlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakan iki afacanın şu anda Instagram’da 120 binden fazla takipçisi var ve kardeşler aynı zamanda birçok çocuk ürünü için modellik de yapıyor.