15 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 01:25:47
Şaşırtan araştırma! İnce telli saçlar daha dayanıklı
ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde bir grup bilim insanı tarafından yapılan bir araştırma, şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkardı.
YAPILARI ÇOK BENZER
Araştırmacılar, kalın saç tellerinin ince tellerden daha güçsüz olduğunu tespit etti. Kopan saç tellerini elektron mikroskobuyla inceleyen ekip, tellerin farklı biçimlerde kırıldığını, ancak birçoğunun benzer yapıda olduğunu gözlemledi. Uzmanlar, insanlarda kalın saç telinin daha güçlü olduğu öngörüsünün bulunduğunu, bu nedenle bulguların çok şaşırtıcı olduğunu söyledi.
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