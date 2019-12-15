Şaşırtan araştırma! İnce telli saçlar daha dayanıklı

YAPILARI ÇOK BENZER

Araştırmacılar, kalın saç tellerinin ince tellerden daha güçsüz olduğunu tespit etti. Kopan saç tellerini elektron mikroskobuyla inceleyen ekip, tellerin farklı biçimlerde kırıldığını, ancak birçoğunun benzer yapıda olduğunu gözlemledi. Uzmanlar, insanlarda kalın saç telinin daha güçlü olduğu öngörüsünün bulunduğunu, bu nedenle bulguların çok şaşırtıcı olduğunu söyledi.