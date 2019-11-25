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25 Kasım 2019 Pazartesi 13:35:32 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 13:38:07

Sanat tarihinin en büyük hırsızlığı

Almanya Dresden'de bulunan Grünen Gewölbe (Yeşil Kubbe) tarihin en büyük hırsızlıklarından birine sahne oldu. Polis sözcüsü Thomas Geithner, sabah saat 09.30'da yaklaşık 1 milyar euro değerinde tarihi eser çalındığını söyledi.

Emniyetin adeta ablukaya aldığı 'Yeşil Kubbe'nin civarında kuş uçurtmuyor ve incelemeler sürüyor.

Bild'in aktardığına göre, Augustus Köprüsü'nün altındaki elektrik panolarının tahrip edilmesinin ardından içeri giren hırsızlar sabah 05.00'te büyük hırsızlığı gerçekleştirdi.

Hırsızların mücevher ve değerli görünen her şeyi aldıkları kaydedilirken, vazo ve büyük boyuttaki tüm eşyalara ise dokunulmadığı kaydedildi.

YEŞİL KUBBE HAKKINDA

'Yeşil Kubbet', Avrupa'daki en büyük hazine koleksiyonuna sahip ve 1723'te Augustus the Strong olarak adlandırılan Prince Elector Frederick Augustus I tarafından kuruldu. Dresden Kalesi'nde yer almaktadır ve Dresden Devlet Sanat Koleksiyonlarının bir parçasını oluşturmaktadır.

Dresden Avrupa'daki hazineler büyük koleksiyonunu içeren eşsiz bir tarihi müzedir. Augustus tarafından 1723 yılında kurulan müzede zengin bir çeşitlilik bulunmaktadır. Eski malakit yeşili boyalı sütun kaideleri ve ilk odaların başkentleri adını almıştır. Dünyanın en eski müzesi olduğu iddiası var; 1759'da açılan British Museum'dan daha eskidir ancak Vatikan Müzeleri kuruluşlarını yeni kazılanların halka açık gösterisine çıkarmaktadır.

II . Dünya Savaşı'nın yıkılmasından sonra, Grünes Gewölbe tamamen restore edildi. Bugün hazineleri iki sergide gösterilmektedir: Tarihi Yeşil Tonoz ( Tarihçiler Grünes Gewölbe ), 1733 yılında bulunan tarihi hazine odası ihtişamları ile ünlüdür. Yeni Yeşil Vault ( Neues Grünes Gewölbe ) ise dikkatleri üzerine çekmektedir.

Grünes Gewölbe, Dresdner Residenzschloss'un batı bölümünün birinci ve ikinci katlarında yer almaktadır. Şimdi Dresden Eyalet Sanat Koleksiyonlarının bir parçası.

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