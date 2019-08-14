Sanal model servet kazandırdı

Prada’dan Samsung’a, Balenciaga’dan Calvin Klein’e kadar dev markaların yüzü olan Sousa’yı tasarlayan Brud şirketinin yöneticileri Sara DeCou ve Trevor McFedries da servet sahibi oldu. Dünyanın en ilginç modelinin marka değeri, 100 milyon sterline (661 milyon TL) ulaştı.