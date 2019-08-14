14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 02:46:52
Sanal model servet kazandırdı
2016 yılında sosyal medya yıldızı olarak parlayan sanal model Miquela Sousa, 3 yılda Instagram’da 1.6 milyon takipçiye ulaştı.
Prada’dan Samsung’a, Balenciaga’dan Calvin Klein’e kadar dev markaların yüzü olan Sousa’yı tasarlayan Brud şirketinin yöneticileri Sara DeCou ve Trevor McFedries da servet sahibi oldu. Dünyanın en ilginç modelinin marka değeri, 100 milyon sterline (661 milyon TL) ulaştı.
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