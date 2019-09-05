  • Bist 100
    100077
  • Dolar
    5,6778
  • Euro
    6,2694
  • Altın
    281,9750
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hangardan çıkamayacak diyenler çıldıracak! Türkiye'de atış talimi düzenlenebilir Hangardan çıkamayacak diyenler çıldıracak! Türkiye'de atış talimi düzenlenebilir
Kanser bir numaralı ölüm nedeni! Kalp hastalıklarını geride bıraktı Kanser bir numaralı ölüm nedeni! Kalp hastalıklarını geride bıraktı
İngiliz vekil, Johnson'ın Müslüman kadınlardan özür dilemesini istedi İngiliz vekil, Johnson'ın Müslüman kadınlardan özür dilemesini istedi
Hastalıksavar karanfil tozu Hastalıksavar karanfil tozu
FETÖ'cü kardeşe "çözülme" mektupu FETÖ'cü kardeşe "çözülme" mektupu
Emekçiler nöbette Emekçiler nöbette
İBB'de bir finansal düzenleme daha! İBB'de bir finansal düzenleme daha!
PKK'dan kaçmak için aç sussuz kaldılar PKK'dan kaçmak için aç sussuz kaldılar
San Francisco duyurdu: Ulusal Tüfek Derneği 'iç terör örgütü'dür San Francisco duyurdu: Ulusal Tüfek Derneği 'iç terör örgütü'dür
Mursi'nin oğlu Abdullah kalp krizinden vefat etti Mursi'nin oğlu Abdullah kalp krizinden vefat etti
Filistin Devlet Başkanlığından Netanyahu ziyaretine tepki Filistin Devlet Başkanlığından Netanyahu ziyaretine tepki
İslahiye Üzüm ve Biber Festivali başladı İslahiye Üzüm ve Biber Festivali başladı
Onurlu direniş destek bekliyor! Çocuklarını almadan gitmeyecekler Onurlu direniş destek bekliyor! Çocuklarını almadan gitmeyecekler
6 milyon rus gelecek 6 milyon rus gelecek
Genç yeteneklere Turkcell’den iş fırsatı! Başvuru yağdı Genç yeteneklere Turkcell’den iş fırsatı! Başvuru yağdı
VakıfBank ikinci kez faizi indirdi VakıfBank ikinci kez faizi indirdi
Altında yükseliş sürecek! Gram 350 TL olabilir Altında yükseliş sürecek! Gram 350 TL olabilir
Yıl bitmeden rekor geldi Yıl bitmeden rekor geldi
Emekliye kira yardımı Emekliye kira yardımı
Ferdi tayfur’un kızı ayrıldı Ferdi tayfur’un kızı ayrıldı
Seren’den suç duyurusu Seren’den suç duyurusu
Kavga yok fotoğrafı Kavga yok fotoğrafı
Sürpriz dava Sürpriz dava
Doğuma son iki ay Doğuma son iki ay

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Eylül 2019 Perşembe 00:47:14 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 00:49:12

San Francisco duyurdu: Ulusal Tüfek Derneği 'iç terör örgütü'dür

ABD'de California eyaletinin San Francisco kenti, ülkedeki en güçlü silah lobisi kuruluşu olan Ulusal Tüfek Derneği'ni, "İç terör örgütü" olarak tanıdığını duyurdu.

ABDnin California eyaletindeki San Francisco şehrinde, ülkedeki en güçlü silah lobisi kuruluşu olan Ulusal Tüfek Derneği'ni (NRA) "İç terör örgütü" olarak tanıyan bir karar alındı.

Kentin yasama organı işlevi gören denetleme kurulu tarafından kabul edilen yasada, "San Francisco şehri ve bölgesi, NRA'yı iç terörist organizasyon olarak ilan eder." ifadesi yer aldı.

Yasada ayrıca, kentteki tedarikçi ve taşeronların NRA ile olan finansal ve sözleşmeye dayalı ilişkilerini gözden geçirmeleri istenirken, diğer şehirlere, eyaletlere ve federal hükümete benzer bir pozisyon almaları çağrısında bulunuldu.

Kurul üyesi Catherine Stefanı, ülkede silahlı saldırıların ardı arkasının kesilmediğini belirterek, "Bu ülkede her gün insanlar ölüyor, hiçbir şey yapmamak bir seçenek değil ve NRA'nın yapmaya devam ettiği de bu. Bu bir iç terör örgütüdür.” ifadelerini kullandı.

Kararın, Temmuz ayında San Francisco'nun güneyindeki Gilroy kasabasındaki Sarımsak Festivali’nde 3 kişinin öldüğü ve 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırı üzerine alındığı kaydedildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ilgili festivalde düzenlenen silahlı saldırıyı "iç terörizm" kapsamında soruşturduklarını duyurmuş, saldırganın şiddet içerikli ideolojilere sahip olduğunu ve festivale plan dahilinde saldırdığını bildirmişti.

Genellikle Güney Amerika kökenli insanların katıldığı festivalde saldırıyı gerçekleştiren zanlı Santino William Legan adlı beyaz Amerikalı, saldırıdan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak 500 kişiyi vuracağını iddia etmişti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ