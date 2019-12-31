Saldırganı cemaat öldürdü

TEK ATIŞLA VURDU

ABD’de, bireysel silahlanma oranının en yüksek olduğu eyaletlerden Teksas’ta bir kiliseyi basan saldırgan dehşet saçtı. West Freeway Katolik Kilisesi’nde düzenlenen ayin sırasında, kapüşonlu bir saldırgan, elindeki pompalı tüfekle iki kişiyi vurdu. Saldırının hemen ardından çok sayıda insan silahlarına sarıldı. Kilisenin arka tarafındaki bir adam tek atışla saldırganı vurmayı başardı. Ayinin internet üzerinden canlı yayınlanması nedeniyle saldırı anları da anbean kaydedildi.

TRAJİK BİR OLAY

Yetkililer, ismi açıklanmayan saldırgan tarafından vurulduktan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin yaşamını kaybettiğini duyurdu. Teksas Kamu Güvenliği Birimi’nin Bölgesel Direktörü Jeoff Williams, “Bu trajik bir durumdu ve neyse ki kahraman insanlar oradaydı. Çok sayıda insanı kurtardılar” dedi. Teksas’ta 2017'de, yine bir pazar ayini sırasında Sutherland Springs bölgesindeki bir kiliseye silahlı saldırı düzenlenmiş; 26 kişi hayatını kaybetmişti.

