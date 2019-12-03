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03 Aralık 2019 Salı 09:25:43 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 10:58:36

Sahtekar İskender Erol Evrenosoğlu için talep patlaması yaşanıyor!

Kendisini haşa peygamber olarak gösteren sahtekar İskender Erol Evrenosoğlu’nun defnedildiği Bursa’daki Hamitler Mezarlığı’na yoğun rağbet oluştu. Evrenosoğlu’nun mezarının bulunduğu parselden yer satın almak isteyenlerin sayısı 100’ü bulunca Bursa Mezarlıklar Müdürlüğü satışları dondurdu.

ABD’de hayatını kaybeden İskender Erol Evrenosoğlu için oğlu Oktay Evrenesoğlu Bursa’da mezar yeri başvurusunda bulundu. Oktay Evrenesoğlu Bursa’nın merkezindeki Pınarbaşı Mezarlığı’ndan yer satın almak istedi ancak bu talebi uygun görülmedi. Kendisine Bursa’nın dışındaki Hamitler Mezarlığı’ndan yer tahsisi yapıldı. Oktay Evrenesoğlu aile mezarlığı yapabilmek için 4 parsel satın aldı. Her bir mezar yeri için de 10 bin 500’er liradan toplam 42 bin TL ödedi. İskender Erol Evrenosoğlu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın din adamı göndermediği cenaze töreninin ardından Hamitler Mezarlığı’nda defnedildi.

SAHTEKARA YAKIN OLMAK İÇİN YOĞUN TALEP

Evrenosoğlu’nun defnedildiği gün mezarının bulunduğu parselden yer almak için 100’e yakın başvuru yapıldı. Talepler sonraki günlerde de devam etti. Taleplerin Evrenosoğlu’nun takipçilerinden geldiğinin değerlendirilmesi üzerine bu bölgeden mezar yeri satışı durduruldu. Ayrıca Evrenosoğlu’nun mezarında türbe benzeri bir yapılaşmaya izin de verilmeyeceği öğrenildi. 

Hürriyet

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