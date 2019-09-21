Sahnede kesik başlı protesto

AB’den ayrılma sürecinde istifa etmek zorunda kalan Theresa May’den görevi devralan Başbakan Boris Johnson ise sıkıntılı günler geçiriyor. Parlamentodan istediği desteği alamayan Johnson, farklı kesimlerden de yoğun eleştiriler alıyor. Bunun son örneği, Merkür ödül töreninde yaşandı. Devlet televizyonunda canlı yayınlanan törene katılan rapçi Tyron Frampton, sahneye Johnson’ı temsil eden bir kesik baş kuklasıyla çıkınca ortalık karıştı. Frampton’ın davranışı saygısızca ve utanç verici olarak nitelendirildi.