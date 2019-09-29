Sahibinden satılık kâhin kaplumbağa! Maçların sonuçlarını biliyormuş

Rusya’da bir genç, futbol maçlarının skorlarını tahmin ettiğini iddia ettiği kaplumbağasını, 3 milyon rubleye (yaklaşık 265 bin TL) internetten satışa çıkardı.

'VERDİĞİNİZ PARAYA DEĞECEK':

Blagoveşçensk şehrinde yaşayan Aleksey isimli genç, Ninja Kaplumbağalar çizgi filminden esinlenerek Donatello adını verdiği 2 yaşındaki kaplumbağası için, 3 milyon ruble (yaklaşık 265 bin TL) ödeyecek alıcı bekliyor. Eşsiz kaplumbağasını satın alacak kişinin çok kısa sürede ödediği parayı geri kazanacağını belirten Aleksey, “Sistem çok basit. Mücadele edecek olan takımların isimlerini bir kâğıda yazın ve Donatello’nun önüne koyun. Kazanacak takımı o seçer” dedi.