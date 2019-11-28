Sağlık sistemini ABD’ye satacak iddiası

İngiltere’yle ABD arasında Brexit sonrası imzalanması hedeflenen serbest ticaret anlaşmasında, sağlık sisteminin de masadaki konulardan biri olacağına dair resmi belgeleri edindiklerini belirten Corbyn, “Bu belgeler, Johnson'ın inkârını lime lime ediyor” dedi. Corbyn, ellerindeki belgelerin İngiltere sağlık sisteminin satılabileceğini gösterdiğini öne sürdü. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi, tüm vatandaşların ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlıyor.