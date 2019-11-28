Sağlık sistemini ABD’ye satacak iddiası
İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, dün bir basın toplantısı düzenleyerek "Başbakan Boris Johnson'ın, Brexit sonrası İngiltere sağlık sistemi kesinlikle ABD'ye satılmayacak sözünün yalan olduğunu" söyledi.
İngiltere’yle ABD arasında Brexit sonrası imzalanması hedeflenen serbest ticaret anlaşmasında, sağlık sisteminin de masadaki konulardan biri olacağına dair resmi belgeleri edindiklerini belirten Corbyn, “Bu belgeler, Johnson'ın inkârını lime lime ediyor” dedi. Corbyn, ellerindeki belgelerin İngiltere sağlık sisteminin satılabileceğini gösterdiğini öne sürdü. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi, tüm vatandaşların ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlıyor.
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