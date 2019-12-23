Sağlık sistemi yerlerde! 6 saat ambulans bekledi öldü

DEFALARCA ARADILAR

Aberdare yakınlarındaki Cwmaman kasabasında yaşayan Donna Gilby, arabasından inip evine yürüdüğü esnada fenalaştı. Yere yığılan 47 yaşındaki kadının ayağı kırıldı. Durumu fark eden ailesi ve komşuları Gilby’nin yanına giderek, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak dakikalar geçmesine rağmen yardım gelmedi. Kadını hareket ettirmeye korkan akrabaları ve komşuları, Gilby'i sıcak tutmak amacıyla üzerine mont ve battaniyeler örttü. Bu sırada 999 acil çağrı merkezini aramaya devam ailesi, her seferinde “En kısa zamanda oradayız” cevabını aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Altı saat sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Baba Gareth Gilby, “Çağrıyı cevaplayan kişi, ‘çok sayıda çağrıyla başa çıkmaya çalışıyoruz’ dedi. O kadar saat beklemesi kesinlikle yanlış” ifadelerini kullandı. Yaşananlar yüzünden özür dileyen ve soruşturma başlatıldığını açıklayan Ambulans Hizmetleri Başkanı Jason Killens, “Bu durum, Birleşik Krallık'ta, plansız sağlık sisteminin tamamında sıkışma yaşandığını gösteriyor” dedi.