Sadr'ın evine SİHA saldırısı

Sadr’a yakınlığıyla bilinen Muhammed Salih el Iraki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, SİHA saldırısının, Sadr’ın önceki gün Bağdat ve Necef'teki göstericilerin silahlı saldırıya maruz kalmasından sonra yaptığı “göstericileri koruma” çağrısının ardından geldiğine dikkati çekti. Açıklamada, saldırıda can kaybı olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi. Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği, hükümet karşıtı gösterilerde ekim ve kasım aylarında en az 460 kişinin öldüğünü duyurmuştu.