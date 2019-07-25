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25 Temmuz 2019 Perşembe 19:28:16 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 19:40:52

S-400'lerin ortak üretimine yönelik görüşmeler sürüyor

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev; "Ankara ile S-400'ün belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor. Türkiye ile helikopter mühendisliği, havacılık ve hava savunma sistemlerine yönelik projelerde temaslarımızı genişletmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye ile helikopter mühendisliği, havacılık ve hava savunma sistemleri alanında temasları genişletmeyi planladıklarını belirterek, "Ankara ile S-400'ün belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor." dedi.

Miheyev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, S-400 sistemlerinin teslimatıyla Türkiye ile Rusya arasındaki stratejik iş birliğinin güçlendiğini söyledi.

Türkiye ve Rusya arasında "tam bir güven" oluştuğunu anlatan Miheyev, "Rosoboroneksport olarak Türkiye ile helikopter mühendisliği, havacılık ve hava savunma sistemleri dahil, karşılıklı çıkarlarımıza uyan projelerde temaslarımızı mümkün olduğu kadar genişletmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Miheyev, S-400'lerin ortak üretimine ilişkin istişare sürecinin ise devam ettiğini belirterek, "Ankara ile S-400'ün belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov da bir süre önce AA'ya yaptığı açıklamada, S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğine dikkati çekerek, "Rakiplerimizin ilişkilerimize yönelik müdahale girişimlerini başarıyla aşıyoruz. Türkiye ile havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında iş birliğini genişletmeye hazırız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na intikalinin tamamlandığı bildirilmişti.

(AA)

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