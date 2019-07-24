S-400'lerde son dakika gelişmesi! Rusya, Çin'e S-400 sevkiyatının ikinci etabına başladı

Rus haber ajansı TASS’ın askeri-diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin’e yönelik S-400 sevkiyatının ikinci etabı başladı.

Sevkiyatın St. Petersburg yakınlarındaki Ust-Luga limanından deniz yoluyla yapıldığı bilgisine yer verilen haberde, sevkiyatın, Türkiye’ye yönelik sevkiyata benzer bir şekilde sözleşmede belirtilenden daha hızlı ilerlediği kaydedildi.

Çin, Rusya ile 2014’te imzaladığı anlaşmayla S-400 hava savunma sisteminin ilk yabancı alıcısı olmuştu. Sistemin sevkiyatında ilk etap geçen yıl tamamlanmıştı. Çin ordusu, ilk sevkiyatın ardından sistemin deneme sürecini başarıyla tamamladığını duyurmuştu.

S-400 NEDİR?

S-400 Triumf, orta menzilli hava savunma sistemi S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir.

Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.

S-400'ün geliştirilmesine 1993 yılında başlandı. Ancak, özellikle Soğuk Savaş sonrası savunma sanayine uygulanan bütçe kesintileri nedeniyle tamamlanması oldukça uzun zaman aldı ve ancak yeni bir teknoloji olarak değil, eski sistemin devamı olarak geliştirilebildi.

Bu nedenle mevcut sistemde kullanılan teknolojinin yüzde 70 ile 80'i bir önceki model olan S-300'den alındı. Bunlar arasında füze depolama sandıkları, fırlatma rampaları ve radarlar bulunuyor.

S-400 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

Menzili 250 km

Balistik füze tespiti ve vuruş mesafesi 60 km

Radar tespit mesafesi 600 km

İntikale hazırlık süresi 5 dakika

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

MÜRTED HAVA MEYDANI NEREDE?

Mürted Hava Üssü (eski adıyla Akıncı Hava Üssü) Ankara'nın 35 km kuzey batısında, Kahramankazan ilçesi yakınında yer alan, Türk Hava Kuvvetleri'nin bir hava üssüdür. 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı bünyesindeki bu hava üssünde 4. Ana Jet Üs Komutanlığı bulunmaktadır. (1. Hava Kuvvet Komutanlığı'na bağlı diğer üsler, Eskişehir, Bandırma ve Balıkesir'de bulunan, sırasıyla, 1., 6. ve 9. Ana Jet Üsleri'dir.)

S-400'LERLE İLGİLENEN DİĞER ÜLKELER NERELER?

Rusya, daha önce Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Slovenya gibi NATO üyesi ülkeler dahil yaklaşık 20 ülkeye S-300 satarken, S-400'lerin ilk müşterileri ise Belarus (2016) ile Çin (2018) olmuştu. Rusya'nın S-400'leri satmak istediği ve bir kısmıyla mutabakata vardığı Türkiye dışındaki diğer ülkeler ise Hindistan ve Suudi Arabistan.

Bu kapsamda, S-400 satın alımıyla ilgilenen Hindistan, geçen yıl Rusya ile 5 milyar doları aşan değerde 5 adet S-400'ün satış sözleşmesini imzaladı.

(AA)