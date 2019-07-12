S-400 Türkiye'ye gelir gelmez Amerikan haber ajansı The Associated Press tehdit etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), S-400'lerin birinci grubunun Ankara'ya intikalinin başladığını duyurdu.

DÜNYA SON DAKİKA KODUYLA DUYURDU

MSB'nin açıklamasının ardından tüm dünyanın gözü bir anda Türkiye'ye çevrildi. Dünya üzerinde yayın yapan tüm ajanslar, haber siteleri ve televizyon kanalları S-400'lerin Türkiye'ye inişini son dakika olarak okuyucularına duyurdu.

Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP) haberi okuyucularına ABD'nin yaptırım tehdidini hatırlatarak verdi. Ajans haberini, "Türk Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Rus füze savunma sisteminin ilk sevkiyatının Türkiye'ye ulaştığını, ülkeyi olası ABD yaptırımlarına ve Washington'la yeni bir soğukluğa yaklaştırdığını söyledi" diye verdi.

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