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08 Ağustos 2019 Perşembe 00:05:34 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 00:07:15

Rusya'ya vizesiz ilk Türk yolcu giriş yaptı

Rusya ile Türkiye arasında varılan hizmet ve hususi pasaport sahipleri için vize serbestisi çerçevesinde Rusya'ya ilk gelen yolcu Moskova Vnukova havalimanından Rusya'ya yeşil pasaportu ile giriş yaptı.

TK415 uçağı ile 18.55'te Moskova'ya inen yeşil pasaportlu Türk vatandaşı Ruken Kolçak Gümüştekin vizesiz Rusya'ya gelen ilk yolcu oldu. Gümüştekin'i THY Moskova Müdürü Turan Yardımcı karşıladı.

Ruken Kolçak Gümüştekin, girişte hiç bir problem yaşamadığını sadece Rus gümrük muhafaza görevlilerin biraz şaşırdıklarını belirterek, "Birbirine sordular. Beni biraz beklettiler. Onlar da henüz konuya tam olarak adapte olamamışlardı. Haberleri yok fazla. Çok guzel bir duygu" dedi.

(DHA)

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