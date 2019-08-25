Rusya'nın yeni Soyuz-2.1a uzay roketi 2020'de ilk insanlı uçuşunu yapacak

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2002 yılından bu yana Rusya, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştırmak için Soyuz-FG taşıyıcı roketlerini kullanıyor. Yeni Soyuz-2.1a uzay roketi ise 2020 Mart'ında ilk insanlı uçuş görevine başlayacak.

Araştırma ve Üretim Derneği (Soyuz-2.1a ve diğer taşıyıcılar için kontrol sistemlerinin geliştiricisi) CEO'su Andrei Misyura konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Soyuz-2.1a roketinin uçuşu gelecek yıl gerçekleşecek. Soyuz-2.1a taşıyıcı roketinin Perşembe günü Rus robot FEDOR'u ISS'ye göndermesi aslında roketin son testiydi ve roket başarılı bir şekilde görevini yerine getirdi." ifadelerini kullandı.

Soyuz-2.1a taşıyıcı roketi, Kazakistan'daki Baykonur uzay limanının Gagarin fırlatma rampasından Perşembe günü Türkiye saati ile 06:38'de fırlatıldı. Roket, Rusya’nın insansı robotu FEDOR’u Uluslararası Uzay İstasyonu’na başarıyla gönderdi.

UZAYDAKİ RİSKLİ GÖREVLERİ YERİNE GETİREBİLİR

Rusya’nın insansı robotu FEDOR hakkında açıklamalarda bulunan Roscosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin, “FEDOR’un uzay görevi, insanları uzay istasyonları dışındaki en riskli görevleri yerine getirmeyi amaçlayan operasyonlar için çok önemli bir adım olacak." dedi.

Rogozin ayrıca, "FEDOR’un Uluslararası Uzay İstasyonu’na yapacağı uçuş ile birlikte antropomorfik robotik sistemlerin kullanımının ilki olacak." ifadesini kullandı.

YAPAY ZEKÂ UZAYDA DA İŞLEVSEL OLACAK

İlk olarak 2017’de silah ateşlerken yayımlanan bir videosu ile meşhur olan ve pek çok kişinin robotların geleceğine ilişkin daha fazla endişe duymasına yol açan FEDOR hakkında konulan Rogozin, “Terminatör yaratmaya çalışmıyoruz, ancak yapay zekânın pek çok alanda işlevi olacağını öngörmek güç değil.” açıklamasında bulunmuştu.



