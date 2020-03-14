  • Bist 100
    95605.2
  • Dolar
    6,3299
  • Euro
    7,0451
  • Altın
    314,1250
İstanbul
4 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Öldüren yumruk kameraya yansıdı! 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Öldüren yumruk kameraya yansıdı! 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bilgisayarı olmadan kodlamayı öğrenen Güneş'i kabul etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bilgisayarı olmadan kodlamayı öğrenen Güneş'i kabul etti
Çin’de ölümcül koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 3 bin 193 yükseldi Çin’de ölümcül koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 3 bin 193 yükseldi
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
TRT Çocuk, temizlik ve hijyeni aşılayan içerikler yayınlıyor TRT Çocuk, temizlik ve hijyeni aşılayan içerikler yayınlıyor
Azerbaycan Savunma Bakanı: Türkiye'den modern silahlar almaya devam edeceğiz Azerbaycan Savunma Bakanı: Türkiye'den modern silahlar almaya devam edeceğiz
Filistin'de koronavirüs vakası sayısı 38'e çıktı Filistin'de koronavirüs vakası sayısı 38'e çıktı
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yunanistan sınırında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yunanistan sınırında
Vapur hatlarının 'Burhan Pazarlama'sı Burhan Demircan vefat etti Vapur hatlarının 'Burhan Pazarlama'sı Burhan Demircan vefat etti
Rusya'nın Selanik konsolosu Aleksandr Shcherbakov öldü Rusya'nın Selanik konsolosu Aleksandr Shcherbakov öldü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş uyardı... 21 bin umreci dönüyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş uyardı... 21 bin umreci dönüyor
CİMER'e 4 bin 415 koronavirüs başvurusu CİMER'e 4 bin 415 koronavirüs başvurusu
Konya'da eşini öldüren koca hakkında yeni gelişme Konya'da eşini öldüren koca hakkında yeni gelişme
Ekmeğini çöpten çıkaran adam, Kuran-ı Kerim başta olmak üzere dini kitapları da camiye teslim ediyor Ekmeğini çöpten çıkaran adam, Kuran-ı Kerim başta olmak üzere dini kitapları da camiye teslim ediyor
'Kolonya'list talep arzı zora soktu 'Kolonya'list talep arzı zora soktu
Elazığ'da 7 dilenciye bin 309 TL para cezası kesildi Elazığ'da 7 dilenciye bin 309 TL para cezası kesildi
10 PKK/YPG'li terörist sızma hazırlığındayken etkisiz hale getirildi 10 PKK/YPG'li terörist sızma hazırlığındayken etkisiz hale getirildi
AVM'ler için koronavirüs tedbirleri alındı AVM'ler için koronavirüs tedbirleri alındı
İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: 97 kişi daha öldü İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: 97 kişi daha öldü
İstanbul'da, Nijeryalı kadın taksiciyi yumrukladı İstanbul'da, Nijeryalı kadın taksiciyi yumrukladı
Çalışanlar evden çalışabilir mi? İşte Corona virüste çalışma hakları Çalışanlar evden çalışabilir mi? İşte Corona virüste çalışma hakları
İstanbul'da Nijeryalı kadın yolcu taksiciye dayak attı İstanbul'da Nijeryalı kadın yolcu taksiciye dayak attı
Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı
Bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek ürünle dolu Bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek ürünle dolu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Mart 2020 Cumartesi 15:33:39 | Son Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 15:45:09

Rusya'nın Selanik konsolosu Aleksandr Shcherbakov öldü

Rusya’nın Selanik konsolosu Aleksandr Shcherbakov 65 yaşında yaşamını yitirdi. Shcherbakov’un hastalık sebebiyle öldüğü belirtilirken ne Rusya tarafından ne de Yunanistan tarafından hastalık hakkında bilgi verilmedi.

Rusya’nın Yunanistan Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Selanik konsolosu Aleksandr Shcherbakov’un hastalığı nedeniyle 65 yaşında öldüğü açıklandı. Rus konsolosun ailesine ve akrabalarına baş sağlığı dilenen mesajda, “Yunanistan ve Helenistlik konularında uzman olan yoldaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Diplomasi misyonu büyükelçilik çalışanları olarak yoldaşımızın aile ve akrabalarına başsağlığı diliyoruz” denildi. Yapılan açıklamada Selanik konsolosu Aleksandr Shcherbakov’un hastalık nedeniyle öldüğü ifade edilirken hastalığın nedeni ve tedavi süreciyle ilgili bilgi verilmedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı konsolosun cenaze töreni ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken Yunanistan tarafından da konu ile ilgili açıklama yapılmadı. 1955 yılında Moskova’da dünyaya gelen Rus konsolos 1881 yılından beri Sovyetler Birliği ve Rusya’nın dışişleri bakanlıklarında çeşitli görev alırken 2016 yılında Rusya’nın Selanik konsolosu olarak atandı. Aleksandr Shcherbakov o tarihten beri Rusya’nın Selanik konsolosu olarak görevini sürdürüyordu.

İHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER