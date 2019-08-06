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06 Ağustos 2019 Salı 14:14:09 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 14:16:02

Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 4 sivil öldü

Rejim ve destekçileri, Han Şeyhun ve Marratinnuman ilçeleri, Bıdama beldesi ve Abidin, Babolin, Kefer Sicne ve Habit köylerine, Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita, Latamine ve Morik ilçelerine dün akşam saatlerinden bu yana kara ve hava saldırısı düzenliyor.

 Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Rusya'ya ait savaş uçakları da İdlib'in Han Şeyhun ilçesine hava saldırısı düzenledi.      

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, Han Şeyhun ilçesine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.      

Sivil Savunma ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.      

Esed rejiminin de gece geç saatlerde Hama iline bağlı Morik'e düzenlendiği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetmişti. Böylece son 12
saatte hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 8'e ulaştı.      

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum
      
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
      
Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.
      
 Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.
      
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'inci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

 Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.   

(AA)

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