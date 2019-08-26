Rusya'nın İdlib'deki saldırılarında 6 sivil öldü

  • Bist 100
    97097.9
  • Dolar
    5,8076
  • Euro
    6,4621
  • Altın
    285,6370
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trump: Macron bana sordu, 'Görüşebilirsiniz' dedim Trump: Macron bana sordu, 'Görüşebilirsiniz' dedim
2019 adli tatil ne zaman bitiyor? Adli yıl açılışı ne zaman? 2019 adli tatil ne zaman bitiyor? Adli yıl açılışı ne zaman?
Giresunspor'da dört futbolcu ile yollar ayrılıyor Giresunspor'da dört futbolcu ile yollar ayrılıyor
Eşinin vurduğu Manolya: Ölmek istemiyorum Eşinin vurduğu Manolya: Ölmek istemiyorum
Balıkçılar hamsi, çinekop ve istavritten umutlu Balıkçılar hamsi, çinekop ve istavritten umutlu
Koparana 60 bin lira ceza Koparana 60 bin lira ceza
Şehitlerimizi uğurluyoruz Şehitlerimizi uğurluyoruz
Giresun'da serbest piyasada fındık sezona 16,50 liradan başladı Giresun'da serbest piyasada fındık sezona 16,50 liradan başladı
FETÖ'nün kritik ismi yakalandı FETÖ'nün kritik ismi yakalandı
Akkuyu NGS'de çalışacak dev vincin kurulumu tamamlandı Akkuyu NGS'de çalışacak dev vincin kurulumu tamamlandı
Kadın avukatlardan Emine Bulut cinayeti davasına müdahillik başvurusu Kadın avukatlardan Emine Bulut cinayeti davasına müdahillik başvurusu
Bilim insanları, ahlaki değişimleri öngören model geliştirdi Bilim insanları, ahlaki değişimleri öngören model geliştirdi
Rusya'nın yeni taarruz İHA'sı Su-57 ile birlikte çalışacak Rusya'nın yeni taarruz İHA'sı Su-57 ile birlikte çalışacak
Son Dakika... Merkel'den İran açıklaması: Görüşme yapılmasına dönük iradenin olması büyük bir adım Son Dakika... Merkel'den İran açıklaması: Görüşme yapılmasına dönük iradenin olması büyük bir adım
Konya'da kazada ölen babanın son paylaşımı yürek burktu: Yavrum hiç oralara gidesim yok. Ama babanı affet Konya'da kazada ölen babanın son paylaşımı yürek burktu: Yavrum hiç oralara gidesim yok. Ama babanı affet
Eintracht Frankfurt, Hollandalı Bas Dost'u transfer etti Eintracht Frankfurt, Hollandalı Bas Dost'u transfer etti
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi
Beşiktaş - Rizespor maçı biletleri yarın satışa çıkıyor Beşiktaş - Rizespor maçı biletleri yarın satışa çıkıyor
Kocaeli'de kadının minibüsten düşerek ölmesine neden olan şoför tutuklandı Kocaeli'de kadının minibüsten düşerek ölmesine neden olan şoför tutuklandı
Rusya'nın İdlib'deki saldırılarında 6 sivil öldü Rusya'nın İdlib'deki saldırılarında 6 sivil öldü
G7'den Amazon yangınları için 20 milyon avro G7'den Amazon yangınları için 20 milyon avro
Rusya Suriye'de anlaşmanın ihlal edilmediğini savundu Rusya Suriye'de anlaşmanın ihlal edilmediğini savundu
Ankara’daki son depremler ne anlama geliyor? Ankara’daki son depremler ne anlama geliyor?
Lille, Renato Sanches'i transfer etti Lille, Renato Sanches'i transfer etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:17:34 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:18:24

Rusya'nın İdlib'deki saldırılarında 6 sivil öldü

Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yoğun hava saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı.

Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlem evinden alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve Rusya, İdlib'in Bsakla, Maarethırme, Kefer Secne, Kefer Avid, Hiş, Sfuhen, İhsem ve Tuh köyleri ile Lazkiye'nin Kibbane köyüne yoğun hava saldırıları yaptı.

Sivil Savunma (Beyaz baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rusya'nın saldırılarında sabah saatlerinden bu yana, Bsakla köyünde 3, Maarethırme köyünde 1 ve Kefer Secne köyünde 2 olmak üzere toplam 6 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırılarda 12 sivilinin yaralandığını belirten Sivil Savunma kaynakları, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın 26 Nisan-19 Ağustos tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında en az 843 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki göç sürecini izleyen ve verilendiren Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana bölgede 945 bin 992 sivil yerinden edildi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ