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18 Şubat 2020 Salı 12:49:37 | Son Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 13:41:29

Rusya'nın Donbas'ı vurduğu iddia edildi

Rusya'nın Donbas bölgesindeki bazı yerleşim birimlerine saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Donbas bölgesinin Novotoşkovsk, Orehovo, Krımsk, Hutor Volnıy yerleşim birimlerinde çatışmalar yaşandı.

Saldırının Rus silahlı güçleri tarafından düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, "Çatışmalar esnasında Ukrayna güçlerinden bir kişi hayatını kaybetti, dördü yaralandı, düşmanlardan ise bir kişi öldü, beşi ağır yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Durumun kontrol altında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Ukrayna güçlerinin pozisyonlarını kaybetmediği vurgulandı.

Ukrayna basınında, bu saldırının 2018'den bu yana yapılanlardan en kapsamlısı olduğu ifade edildi.

AA

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