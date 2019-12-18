Rusya'dan uzaktan kumanda edilebilen topçu silahı: İnsansız hava araçlarından kruz füzelerine kadar her şeyi imha ediyor
Rusya, 2S38 Derivatsiya isimli topçu silahı ilk kez dondurucu havada test etti. İnsansız hava araçlarından kruz füzelerine kadar her şeyi imha edebilen silah uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor. Başta uçaksavar bir sistem olan Derivatsiya, aynı zamanda yüksek hassasiyetle karadaki hedefleri de vurabiliyor
Rusya’nın 2S38 Derivatsiya isimli topçu silahı dondurucu havadaki testler sırasında ilk kez çalışır vaziyette görüldü. Tamamen otomatik olan silah döner bir kuleye sahip ve uzaktan üç kişilik mürettebat tarafından kumanda edilebiliyor.
Başta uçaksavar bir sistem olan Derivatsiya, aynı zamanda yüksek hassasiyetle karadaki hedefleri de vurabiliyor.
TOPÇU SİLAH DÜŞMAN TANIMIYOR
Çok amaçlı silah, top atışlarıyla hafif zırhlı teçhizatlardan, gemilere, insansız hava araçlarından kruz füzelerine birçok düşman hedefini imha edebiliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Zvezda TV’nin yayınladığı görüntülerde, silah Moskova’nın 400 kilometre uzağındaki Nijnıy Novgorod’da testlerden geçiyor. Araç ilk kez geçen yıl Moskova dışında yapılan bir silah fuarında görücüye çıkmıştı.
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