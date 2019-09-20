  • Bist 100
    100339
  • Dolar
    5,7227
  • Euro
    6,3210
  • Altın
    275,2130
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Aslan'ın iştahı açıldı Aslan'ın iştahı açıldı
Terör Devleti İsrail, Filistinli TRT Arapça çalışanının ülkeden çıkışını ikinci kez engelledi Terör Devleti İsrail, Filistinli TRT Arapça çalışanının ülkeden çıkışını ikinci kez engelledi
Abdullah Avcı: Çözüm bulacağız Abdullah Avcı: Çözüm bulacağız
Okan Buruk: İyi olan takım kazandı Okan Buruk: İyi olan takım kazandı
Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz teklif: MS-21 ve SSJ100 yolcu uçaklarını birlikte üretelim! Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz teklif: MS-21 ve SSJ100 yolcu uçaklarını birlikte üretelim!
Gazilerden Başkan'a teşekkür Gazilerden Başkan'a teşekkür
Terör örgütünden kaçan kaçana Terör örgütünden kaçan kaçana
Suudi Arabistan: Kızıldeniz’de Husilere ait bomba yüklü gemi imha edildi Suudi Arabistan: Kızıldeniz’de Husilere ait bomba yüklü gemi imha edildi
Pentagon'dan Aramco saldırısı itirafı: Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik Pentagon'dan Aramco saldırısı itirafı: Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik
"Tek bir telefonla gireriz" "Tek bir telefonla gireriz"
Yunanistan çaresiz kaldı Yunanistan çaresiz kaldı
Trump yönetiminden üniversite program kuruluna tehdit Trump yönetiminden üniversite program kuruluna tehdit
Almanya 1 yıl daha Irak’ta Almanya 1 yıl daha Irak’ta
Çatı katında panter şoku Çatı katında panter şoku
Zincirleme magandalık Zincirleme magandalık
Denizden çuval çuval ölü tavuk çıktı Denizden çuval çuval ölü tavuk çıktı
2 günde 250 bin ziyaretçi 2 günde 250 bin ziyaretçi
İhracatçı KOBİ’ye 300 bin lira destek İhracatçı KOBİ’ye 300 bin lira destek
Çayına çorbasına katıyormuş Çayına çorbasına katıyormuş
Cildin dostu mavi kantaron Cildin dostu mavi kantaron
Karaman: Bizi tatmin edecek bir skorla dönmek istiyorduk ama başaramadık Karaman: Bizi tatmin edecek bir skorla dönmek istiyorduk ama başaramadık
Nefes aldıran merhem Nefes aldıran merhem
Evlerin çatısında dolaşan bir panter, bölgede büyük paniğe oldu Evlerin çatısında dolaşan bir panter, bölgede büyük paniğe oldu
Uzayda çarpışacaklar Uzayda çarpışacaklar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Eylül 2019 Cuma 00:07:10 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 00:27:39

Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz teklif: MS-21 ve SSJ100 yolcu uçaklarını birlikte üretelim!

Rusya'dan Türkiye'ye MS-21 ve SSJ100 uçaklarını ortaklaşa üretme teklifi

Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAK) Başkanı Yuriy Slüsar, Rusya ve Türkiye’nin MS-21 ve Sukhoi Superjet yolcu uçaklarının üretimi konusunda işbirliği yapabileceğini söyledi.

UAK Başkanı Slüsar, yaptığı açıklamada "MS-21 ve Superjet 100 uçaklarını sunmaya hazır olduğumuz bazı havayolu şirketleriyle görüştük. Bunun dışında, gelişmiş sanayiye sahip bir ülke olarak Türkiye ortak üretim projelerine ilgi duyabilir" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin, İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında yapıldığını söyleyen Slüsar, MS-21-300’ün ilk yurtdışı gösteriminin İstanbul’da gerçekleşmiş olduğunu söyledi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ