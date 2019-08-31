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31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:15:01 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:16:25

Rusya'dan Türkiye'ye Su-57 açıklaması

Türkiye'nin Rus yapımı 5. nesil avcı uçağı Su-57'ye yönelik ilgisini yorumlayan Rus senatör Oleg Morozov, bu yönde pragmatik bir tutum izleyen Ankara'nın ulusal çıkarları ve bütçesi doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.

us parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dış İlişkiler Komitesi üyesi Oleg Morozov, Rus Federal Haber Ajansı’na (FAN) verdiği demeçte Türkiye'nin Rus yapımı 5. nesil ''hayalet'' avcı uçağı Su-57’ye yönelik izlediği tutumu değerlendirdi.

Morozov, ''Bugün Rusya (dünya) silah pazarında ikinciliğini koruyor. Bunun yanında silahlarımızın kalitesi, Türkiye şahsında NATO ülkeleri de dâhil olmak üzere birçok ülkenin ona ilgi gösterecek kadar iyi'' diye konuştu.

Ankara'nın Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerine ve Su-57 avcı uçaklarına duyduğu ilginin durumun siyasi değil, pragmatik olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Morozov, Türkiye'nin ulusal çıkarları ve bütçesi doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile buluşmasının ardından Türkiye’nin Rusya’dan F-35’lerin alternatifi olarak değerlendirilen Su-57 savaş uçaklarını alabileceğine ilişkin mesajlar gündeme gelmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, ''Türkiye’nin halen F-35 programının parçası olduğunu, fakat F-35 uçaklarının satın alamaması durumunda diğer alternatiflere bakacağını'' açıklamıştı

(Sputnik)

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