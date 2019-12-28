Rusya'dan Türkiye açıklaması: Türkiye etkin bir ülke

Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e demeç veren Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, "Türkiye, büyük ihtimalle opsiyonu kullanacak ve bizimle çalışmaya devam edecek. En azından böyle umuyoruz" dedi.

Borisov, Türkiye'nin bölgede çok etkin bir ülke olduğuna dikkat çekti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'nin ilave S-400 füze savunma sistemleri almasını beklediklerini söyledi.

Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e demeç veren Borisov, "Türkiye, büyük ihtimalle opsiyonu kullanacak ve bizimle çalışmaya devam edecek. En azından böyle umuyoruz" dedi.

Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen ulusal çıkarlarını tutarlı bir şekilde gözettiğinin altını çizen Borisov, "Türkiye, S-400 sistemlerini seçti, zira bu sistemler özellikleri itibarıyla dünyanın en iyisi. Rus hava sistemleri, genel olarak dünyadaki tüm rakiplerinin üzerinde" ifadelerini kullandı.