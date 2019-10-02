Rusya'dan Türkiye açıklaması: Suriye konusunda Erdoğan'ın tutumu anlaşılır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de oluşturulması planlanan 'güvenli bölge' ile ilgili olarak "Bölgeyi terör örgütünün işgalinden kurtarır kurtarmaz, uluslararası toplumdan alacağımız destekle işe başlayacağız. Birlikte çalışma imkanlarını zorlarız ama mümkün değilse kendi yolumuzu açarız. Nitekim şu anda açmaya başladık" demişti.

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN TUTUMU ANLAŞILIR"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma ilişkin olarak sunulan meşru talepleri göz önünde bulundurmaya hazır olmadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunun anlaşılır olduğunu ifade etti.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Fırat'ın doğusunu Suriye topraklarından koparmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu da belirtti.

Lavrov, "ABD ve koalisyon, jeopolitik hedeflerine ulaşmak için Kürt faktörünü devreye sokmaya çalışarak Fırat'ın doğusunda çok tehlikeli bir oyun oynuyor ve biz, ABD'li meslektaşlarımızın ve uluslararası toplumun dikkatini uzun zamandır bu konuya çekiyoruz. Buradaki amaç, Fırat'ın doğusunu Suriye topraklarından koparmak" diye vurguladı.

Lavrov, Washington'un Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılık konusundaki tüm güvencelerine rağmen Fırat'ın doğusunda ABD'nin desteğiyle 'sözde devlet' kurulduğunun da altını çizdi.

(Sputnik)