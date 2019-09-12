Rusya'dan tehlikeli açıklama: Nükleer savaş riski var

Stratejik istikrarın bozulmaya devam ettiğini belirten Ryabkov, bu tartışmasız gerçekle birlikte risklerin de arttığını ifade etti.

Ryabkov “Tarafların nükleer bir kriz çıkmasından yana olmadığı durumda bile nükleer savaş çıkma riski var. Son yıllarda özellikle olumsuz bir dinamik söz konusu. Batılı meslektaşlarımızın eylemleri gittikçe daha duygusallaşıyor ve zaman zaman da daha agresif bir hâl alıyor” ifadelerini kullandı.

Ryabkov, Batı’nın diyalog kanallarını kapadığını ve silah kontrolüne yönelik altyapıyı bozmaya devam ettiğini kaydetti.

‘ABD, NÜKLEER DENEMELER İÇİN POLİGONLARINI HAZIR TUTUYOR’

Ryabkov, ABD’nin çok tehlikeli ve sorumsuzca davrandığını belirterek, Washington’ın İran nükleer anlaşması ve Orta Menzilli Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’ndan (INF) çıktığını hatırlattı.

Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması (CTBT) konusunda da endişeli olduklarını belirten Ryabkov, Moskova’nın Washington’ın denemelerin yeniden başlatılması ihtimaline karşın poligonlarını hazır tuttuğunu bildiğini ekledi.

Ryabkov “Stratejik istikrar ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin tam kapsamlı görüşmelerin yeniden başlatılmasını ve yabancı meslektaşlarımızın ciddi bir diyaloğa hazır olmasını umuyoruz” dedi.

(Sputnik)