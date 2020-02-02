Rusya'dan, Suriye'nin Bab ilçesine hava saldırısı
Rus savaş uçağı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçe merkezini vurdu. Geçtiğimiz gün Suriye Milli Ordusu (SMO) ile zalim Esad rejimi güçleri arasında Bab cephe hattında çatışmalar gerçekleşmişti.
Muhaliflere ait gözlemevinin paylaştığı bilgilere göre, ülkenin batısındaki Hımeymim hava üssünden kalkan bir Rus savaş uçağı, gece 01.30 sularında Bab ilçe merkezinde 3 noktayı hedef aldı.
Bombalar, eski sebze hali, Şeyh Duşi Camisi ve daha önce Türkiye tarafından restore edilmiş Ulu Cami’nin iki altındaki sokağa isabet etti. Saldırıda 1 sivil yaralandı.
Dün gündüz saatlerinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Beşşar Esad rejimi güçleri arasında Bab cephe hattında yer yer çatışmalar yaşanmıştı.
AA
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