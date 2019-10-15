15 Ekim 2019 Salı 14:39:49 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 14:40:32
Rusya'dan Suriye açıklaması
Moskova yönetimi, ABD'nin 'Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte açıkladığı Suriye'den asker çekme planına şüpheyle baktığını duyurdu.
Rusya yönetimi, 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını çekeceği yönündeki açıklamalara şüpheyle yaklaştığını duyurdu.
Açıklamada, Moskova ile Ankara arasında 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili herhangi bir anlaşma olmadığı da belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
(Reuters)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT