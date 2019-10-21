21 Ekim 2019 Pazartesi 09:36:06 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 10:01:57
Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması: Türkiye ve ABD arasındaki iş birliği bölgede istikrarı sağlayacak
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu: Suriye'de Rusya, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliği bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin'e yaptığı ziyaret sırasında RIA haber ajansının sorularını yanıtladı. Şoygu, "Suriye'de Rusya, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliği bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını umuyoruz" dedi.
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- Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması: Türkiye ve ABD arasındaki iş birliği bölgede istikrarı sağlayacak
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