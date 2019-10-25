Rusya son dakika görüntülerini yayınladı! Türkiye sınırına gelecekler

Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Moskova yönetiminin bir hafta içinde Suriye'ye 276 askeri polis ve 33 ünite askeri ekipman göndereceğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasına göre, yaklaşık 300 Rus askeri polisi Suriye'ye ulaştı. Rus televizyonları askerlerin ülkeye inişinin görüntülerini yayınladı. Askerlerin Soçi mutabakatı kapsamında Türkiye sınırına gelerek görev yapması bekleniyor.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 6 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme sonrası iki lider "güvenli bölge" konusunda anlaşmaya vardı. Bu anlaşma kapsamında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlediği yerler TSK'nın elinde kalacak. Sınırın diğer hattında Türk ve Rus askerleri 10 km derinlikte devriye yapacak. YPG ise 30 km'nin dışına çıkartılacak. Teröristlerin çıkartıldığı bölgeye ise Rusya ve Esad güçleri girecek.

RUS ASKERLERİ AYN EL ARAB'A (KOBANİ) GİRDİ

Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi Mutabakatı kapsamında, terör örgütünün sınır bölgelerinden 150 saat içinde çekilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Gelişmenin ardından Rusya askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları Fırat Nehrini geçerek Ayn El Arab'a (Kobani) girmişti.

DEVRİYELER BAŞLADI

Rus askeri polisi, Suriye'nin kuzeyinde devriye atmaya da başlamıştı. İlk önce Ayn el Arab kentinde başlayan devriyeler sonrası dün de ilk kez Kamışlı'da devriye atılmıştı. Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kamışlı, Amuda ve Haseke kentlerinde devriye gezen Rus polisi BTR-82A zırhlı personel taşıyıcılar kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından herhangi bir bilgi veya görüntü paylaşılmazken bölgede yaşayanlar Rus polisinin devriye turlarını görüntüleyip sosyal medyada paylaştı

HARİTA YAYINLANDI

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde bir harita yayınlamıştı. Yayınlanan haritaya göre, Suriye sınır muhafızları Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracak.