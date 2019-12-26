26 Aralık 2019 Perşembe 12:52:22 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 13:12:27
Rusya da Türkiye'nin hamlesinden rahatsız! Kremlin: Üçüncü ülkelerin müdahalesi, Libya'daki krizin çözümüne katkı sunmaz
Libya ile Türkiye'nin "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" sonrası Başkan Erdoğan'ın bugün, "Meclis açılır açılmaz ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini gündeme getireceğiz, bütün görüşmeler bunun için yapılıyor" sözleri Rusya'yı da rahatsız etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Üçüncü ülkelerin müdahalesi, Libya'daki krizin çözümüne katkı sunmaz" sözlerini sarf etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'ya asker gönderme tezkeresini Meclis'in gündemine getireceklerini söylemesinin ardından Rusya'dan Libya'ya ilişkin bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üçüncü ülkelerin müdahalesinin krizin çözümüne katkı sunmayacağını ifade etti.
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- Rusya da Türkiye'nin hamlesinden rahatsız! Kremlin: Üçüncü ülkelerin müdahalesi, Libya'daki krizin çözümüne katkı sunmaz
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