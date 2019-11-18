Rusya'dan S-400 açıklaması: Hindistan avansı ödedi ama rakam vermeyeceğim

Dubai Airshow’da konuşan Çemezov, “Avans ödemesi yapıldı. Rakamı vermeyeceğim ancak ödeme yapıldı” dedi.

Çemezov, Hindistan’la imzalanan S-400 anlaşmasının 2025 yılında tamamlanacağını ifade etti.

Çemezov, “Üretime geçtik, çalışmalarımız devam ediyor. Her şey belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. Anlaşmanın yerine getirilme süreci 2025’te tamamlanacak” dedi.

Hindustan Times ise kaynaklara dayandırdığı haberinde ilk S-400 sisteminin 16-18 ay içinde ülkeye gönderileceğini aktarmıştı. Kaynak “Beş adet S-400 sisteminin sevkiyatı 2025’te tamamlanacak” demişti.

Diğer yandan kaynaklar ayrıca Hindistan’ın Rusya’ya eylül ayında toplam ödemesi gereken miktarın yüzde 15’ini, yani 850 milyon dolarını ödediğini belirtmişti.

Geçen yıl ekimde imzalanan ve beş adet S-400 sevkiyatının öngörüldüğü anlaşmanın toplam değeri 5.4 milyar dolar.

(Sputnik)