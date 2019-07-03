Rusyadan Rumlara ABD tepkisi: Bölgede büyük gerginlik var

Tasarı, ABD tarafından Rumlara uygulanan silah ambargosunun kaldırılması, Rusya savaş gemilerinin yakıt ikmali için Rum limanlarına yanaşmasının reddedilmesi şartını içeriyor.



Rum ana muhalefet AKEL lideri Andros Kiprianu ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, yasa tasarısından endişeli olduklarını söyledi. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Kiprianu, "Lavrov bana Rubio-Menendez yasa tasarısı ile ilgili soru sordu. Yasa tasarısını okuduklarını ve bu konuda endişeli olduklarını söyledi. (Rum) Hükümetin bu konuda pozisyonun ne olduğunu bilmek istiyorlar" dedi.



NATO VARLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR



Batı Akdeniz havzasında yaşananlarla ilgili de düşüncelerini paylaşan Kiprianu, "Batı Akdeniz havzasında yaşananlar Rusları endişelendiriyor. Büyük gerginlik var ve NATO bölgedeki varlığını güçlendirmeye çalışıyor" diye konuştu.

(DHA)